Когда сотрудники любят свою работу

В опросе приняли участие 50 российских компаний. При этом Tele2 оказалась единственным представителем телеком-индустрии, который получил награду за высокий уровень вовлеченности персонала. Показатель демонстрирует готовность сотрудников выполнять работу как можно лучше и чувствовать личную ответственность за результат.

- Тема лучшего работодателя всегда была частью операционной стратегии компании, и наши достижения были заметны до федерализации Tele2. Исторически наша команда демонстрировала высокий уровень вовлеченности, который нам удалось не только удержать, но и развить, несмотря на серьезные преобразования. Став федеральным оператором, мы сохранили и преумножили прошлые достижения. Согласно выводам Korn Ferry, организации с высоким уровнем вовлеченности демонстрируют текучесть персонала до 40% ниже и рост выручки до 2,5 раза выше, чем в компаниях, которые недооценивают важность этого показателя. Высокий уровень вовлеченности сотрудников прежде всего свидетельствует об экономическом здоровье компании. Tele2 ежеквартально показывает успешные финансовые и операционные результаты. Наше лидерство в рейтинге Korn Ferry говорит о том, что сотрудники гордятся причастностью к Tele2 и высоко оценивают ее деятельность. Очевидно, что сформированная среда позволяет команде эффективно работать, а компании – динамично развивать свои ключевые компетенции, - сказала директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова.