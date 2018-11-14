2018-11-14T10:14:12+03:00
Происшествия

Стало плохо с сердцем: экипаж ДПС спас 13-летнюю школьницу на трассе Тула-Новомосковск

Болезнь настигла девочку по дороге с экскурсии по тульским музеям [видео, фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Кадр из видеоКадр из видео
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Патрульный экипаж в составе инспекторов ДПС Геннадия Астапова и Сергея Старостина осуществлял надзор за дорожным движением на автодороге Тула-Новомосковск.

Около четырех часов дня они заметили автобус, оборудованный для перевозки детей, стоявший на обочине. Внезапно из салона выбежала женщина и начала махать руками с призывом остановиться.

Как выяснилось, это была педагог воловской школы. Вместе с группой учеников она возвращалась домой с экскурсии по тульским музеям.

Учитель пояснила стражам порядка, что неожиданно в пути 13-летней школьнице стало плохо.

Полицейские зашли в автобус и увидели, что девочке нужна экстренная медпомощь. Населенные пункты и медучреждения были далеко, потому жизнь ребенка была в опасности.

Кадр из видео

Кадр из видео

Правоохранители не стали медлить, доставили школьницу в патрульную машину и, включив сирену с проблесковыми огнями, отправились в больницу Киреевского района. Она была ближе всех от места происшествия.

Во время движения полицейские и учительница постоянно разговаривали с больной, чтобы она не потеряла сознание.

Дорога заняла не более семи минут, полицейские занесли в приемный покой девочку и передали медработникам.

- По предварительным данным, у нее были проблемы с сердцем, сегодня жизни ребенка ничто не угрожает, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Педагог воловской средней школы, в свою очередь, поблагодарила инспекторов ДПС за отзывчивость и оперативную помощь.

Инсперкторы Геннадий Астапов и Сергей Старостин

Инсперкторы Геннадий Астапов и Сергей Старостин

Стало плохо с сердцем: экипаж ДПС спас 13-летнюю школьницу на трассе Тула-Новомосковск.

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