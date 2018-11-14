22-летний парень обчистил два магазина в тульском ТРЦ

22-летний житель Тулы осужден за кражу.

Как выяснилось, днем 24 сентября 2018 года он прибыл в ТРЦ «Макси». Там, в магазине одежды, молодой человек взял со стеллажей двое джинсов, кеды, две упаковки носков, бумажник, прошел в примерочную, снял со всех товаров антикражные элементы и положил товары в свою сумку. Вместе с добычей он ушел из магазина мимо кассы. Ущерб составил 2561 руб. 05 коп.

В этот же день, из другого магазина одежды в ТРЦ, молодой человек тем же способом похитил повязку для волос, предметы женской одежды и обуви, сумочку и серьги. Ущерб составил 3820 руб. 39 коп.

Судом по совокупности преступлений туляку было назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела имущественный ущерб был возмещен в полном объеме, путем изъятия похищенного.

Приговор в законную силу пока не вступил.