2018-11-13T14:53:18+03:00
Общество

Центр приема гостей Тульской области готов предоставлять туристами автомобили

Также будут предоставляться услуги личного гида или же гида-водителя, которые расскажут все о тульских достопримечательностях
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Близится всеми любимый праздник — Новый год. К ярким и веселым торжествам готовится вся страна. Тула — не исключение. С 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года она будет выступать в статусе «Новогодней столицы России».

Город вовсю готовится к большому наплыву туристов как российских, так и зарубежных. Будут открыты десятки тематических зон, площадок и мероприятий, среди которых: «Гостиная Деда Мороза», «Новогодняя резиденция Левши», Парад Новогодних столиц, флешмоб и забег Дедов Морозов, шоу-форум «Zаморозка» и многое другое.

Задачу координировать и снабжать информацией туристов доверено выполнять Центру приема гостей Тульской области, который не так давно распахнул свои двери, но уже стал точкой притяжения для путешественников.

С вопросом, готов ли Центр приема гостей принимать российских и иностранных путешественников, "Комсомолка" обратилась к Роману Агибалову, арт-директору Центра.

Роман Агибалов

Роман Агибалов

- Наша задача в любое время года одна и та же — представить наш регион с лучшей стороны, оказать всяческую поддержку туристам и тулякам, - отметил Роман Владимирович. - Сейчас мы активно готовим много нового и интересного, чтобы гости и горожане могли отпраздновать этот Новый год максимально комфортно.

Алгоритм работы

Работа в Центре прима гостей, который расположен на площади Восстания в Туле, выстроена, как часы. С 10:00 до 20:00. Семь дней в неделю.

Здесь посетители могут получить всю необходимую информацию о туристических маршрутах и достопримечательностях Тулы и области, а также узнать, где покушать в Туле, на чем доехать до определенного места и где отдохнуть душой и телом.

Каждый желающий может получить путеводитель по региону, приобрести Карту гостя – своеобразную систему лояльности для туристов. В ней бонусы для путешественников, скидки до 50% и преференции при посещении местных объектов показа, гостиниц, кафе и ресторанов. Для владельцев Карт организована служба поддержки: 8−800−302−00−71.

В сувенирной лавке гостям предложат памятные сувениры и подарки. Безусловно, туристы в Центре поддержки гостей могут купить наши традиционные лакомства - тульские пряники, белевскую пастилу, суворовские конфеты и даже ароматный чай из знаменитого тульского самовара.

Получить информацию в сфере туризма в тульском регионе можно и по телефону. Их два: 8 (800) 100-71-10 и +7 (953) 968-16-27.

Условия предоставления информации одинаковы как для туляка, так и для гостя оружейной столицы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Нет машины? Предоставят!

Первое новшество в работе Центра в преддверии Нового года — экскурсии на частных автомобилях. Для желающих будут предоставляться комфортабельные машины для путешествий по городу и области, а также услуги личного гида или же гида-водителя, которые расскажут и покажут все прелести земли тульской. Таким образом, Центр готов помогать туристам знакомиться с достопримечательностями региона не только на месте, но и в пути и на объектах. Достаточно лишь выбрать подходящий вам по времени и локациям маршрут. Цены обещают быть демократичными.

- Эта услуга создана специально для того, чтобы людям было проще посещать туристические объекты по всей области, так как к некоторым усадьбам и музеям не всегда удобно добраться общественным транспортом, - отмечает Роман Агибалов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Можно и пешком

Самый часто задаваемый туристами вопрос в Центре — какие в Туле есть экскурсии. В связи с этим гидами дополнительно были сформированы пешеходные экскурсии по городу для всех желающих всех возрастов. Они охватывают самые интересные культурные и развлекательные места города: Тульские кремль, Казанскую набережную, улицу Металлистов и многое другое.

Для удобства посетителей планируется установить информационный стенд перед Центром, на котором и будет вывешено расписание экскурсий, а также их содержание.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Главное — это кадры

Сейчас в Центре идет активный набор специалистов. Туристический поток с каждым днем растет, а значит необходимо и увеличивать количество сотрудников.

Основные требования - доброжелательность, дружелюбие, умение вести диалог с гостем, стрессоустойчивость, а также знание английского языка. Все то, что так ценно в общении с клиентом.

- Мы работаем не так давно, но уже успели себя зарекомендовать с лучшей стороны, - поделился Роман Агибалов. - Наши-девушки консультанты разговаривают минимум на двух языках, а гиды получают только хорошие отзывы посетителей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Туле пройдет День призывника
Житель Орла осужден за смертельное ДТП с машиной ДПС в Тульской области
В Туле снова отключат светофоры
В Туле будет отселено 204 семьи из 35 аварийных домов
В Туле с 90-летием поздравили Нину Петровну Полуэктову
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
На проспекте Ленина в Туле трамвай сошел с рельсов
Житель Тульской области пытался скрыть ДТП под видом кражи
В Тульской области области трое работников предприятия попались на краже забора
В Тульской области проверку Роспотребнадзора не прошли два производителя молочной продукции
Туляков приглашают на экскурсию "На тульском направлении"
Туляк, избивший собутыльника, два года бегал от следствия
14 ноября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе
В Туле торжественно открылась детская футбольная академия Дмитрия Аленичева
83-летний мужчина на «УАЗике» протаранил легковушку
В Донском "Рено" сбил 16-летнюю девочку
Житель Тульской области застрелил подругу из обреза ружья
В Туле продолжают эвакуировать бесхозные автомобили
Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием 15 ноября
По просьбе жителей в селе Алешня установили хоккейную коробку
Туляк пытался зарезать мужчину в гаражном кооперативе
13 ноября в Туле ограничат движение на улице Степанова
Пять человек тушили пожар в доме в Плавске
На улицах Тургеневской и М. Смирнова в Туле временно ограничат движение
В подъезде дома в Туле загорелась тумбочка
В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В акции «Географический диктант» приняли участие более 3000 жителей Тульской области
Территории Ленинского района будет убирать новые тракторы