Центр приема гостей Тульской области готов предоставлять туристами автомобили

Близится всеми любимый праздник — Новый год. К ярким и веселым торжествам готовится вся страна. Тула — не исключение. С 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года она будет выступать в статусе «Новогодней столицы России».

Город вовсю готовится к большому наплыву туристов как российских, так и зарубежных. Будут открыты десятки тематических зон, площадок и мероприятий, среди которых: «Гостиная Деда Мороза», «Новогодняя резиденция Левши», Парад Новогодних столиц, флешмоб и забег Дедов Морозов, шоу-форум «Zаморозка» и многое другое.

Задачу координировать и снабжать информацией туристов доверено выполнять Центру приема гостей Тульской области, который не так давно распахнул свои двери, но уже стал точкой притяжения для путешественников.

С вопросом, готов ли Центр приема гостей принимать российских и иностранных путешественников, "Комсомолка" обратилась к Роману Агибалову, арт-директору Центра.

Роман Агибалов

- Наша задача в любое время года одна и та же — представить наш регион с лучшей стороны, оказать всяческую поддержку туристам и тулякам, - отметил Роман Владимирович. - Сейчас мы активно готовим много нового и интересного, чтобы гости и горожане могли отпраздновать этот Новый год максимально комфортно.

Алгоритм работы

Работа в Центре прима гостей, который расположен на площади Восстания в Туле, выстроена, как часы. С 10:00 до 20:00. Семь дней в неделю.

Здесь посетители могут получить всю необходимую информацию о туристических маршрутах и достопримечательностях Тулы и области, а также узнать, где покушать в Туле, на чем доехать до определенного места и где отдохнуть душой и телом.

Каждый желающий может получить путеводитель по региону, приобрести Карту гостя – своеобразную систему лояльности для туристов. В ней бонусы для путешественников, скидки до 50% и преференции при посещении местных объектов показа, гостиниц, кафе и ресторанов. Для владельцев Карт организована служба поддержки: 8−800−302−00−71.

В сувенирной лавке гостям предложат памятные сувениры и подарки. Безусловно, туристы в Центре поддержки гостей могут купить наши традиционные лакомства - тульские пряники, белевскую пастилу, суворовские конфеты и даже ароматный чай из знаменитого тульского самовара.

Получить информацию в сфере туризма в тульском регионе можно и по телефону. Их два: 8 (800) 100-71-10 и +7 (953) 968-16-27.

Условия предоставления информации одинаковы как для туляка, так и для гостя оружейной столицы.

Фото: Алексей ФОКИН

Нет машины? Предоставят!

Первое новшество в работе Центра в преддверии Нового года — экскурсии на частных автомобилях. Для желающих будут предоставляться комфортабельные машины для путешествий по городу и области, а также услуги личного гида или же гида-водителя, которые расскажут и покажут все прелести земли тульской. Таким образом, Центр готов помогать туристам знакомиться с достопримечательностями региона не только на месте, но и в пути и на объектах. Достаточно лишь выбрать подходящий вам по времени и локациям маршрут. Цены обещают быть демократичными.

- Эта услуга создана специально для того, чтобы людям было проще посещать туристические объекты по всей области, так как к некоторым усадьбам и музеям не всегда удобно добраться общественным транспортом, - отмечает Роман Агибалов.

Фото: Алексей ФОКИН

Можно и пешком

Самый часто задаваемый туристами вопрос в Центре — какие в Туле есть экскурсии. В связи с этим гидами дополнительно были сформированы пешеходные экскурсии по городу для всех желающих всех возрастов. Они охватывают самые интересные культурные и развлекательные места города: Тульские кремль, Казанскую набережную, улицу Металлистов и многое другое.

Для удобства посетителей планируется установить информационный стенд перед Центром, на котором и будет вывешено расписание экскурсий, а также их содержание.

Фото: Алексей ФОКИН

Главное — это кадры

Сейчас в Центре идет активный набор специалистов. Туристический поток с каждым днем растет, а значит необходимо и увеличивать количество сотрудников.

Основные требования - доброжелательность, дружелюбие, умение вести диалог с гостем, стрессоустойчивость, а также знание английского языка. Все то, что так ценно в общении с клиентом.

- Мы работаем не так давно, но уже успели себя зарекомендовать с лучшей стороны, - поделился Роман Агибалов. - Наши-девушки консультанты разговаривают минимум на двух языках, а гиды получают только хорошие отзывы посетителей.