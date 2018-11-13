Год театра в Тульской области: фестивали, гастрольный обмен и финансовая поддержка

2019 год объявлен в нашей стране Годом театра, в рамках которого в Тульской области пройдет ряд тематических мероприятий.

1. По федеральным проектам «Театры – детям», «Культура малой Родины», за счет средств федерального и регионального бюджетов, поддержку в виде современного технического оборудования получат ТЮЗ, театр кукол, Новомосковский драматический театр, Узловский молодежный театр. На эти цели выделят более 21 млн рублей.

Также правительство Тульской области предоставит театральным коллективам региона гранты на общую сумму более 2 млн рублей.

2. Открытие Года театра по всей России пройдет 13 декабря 2018 года. В нашем регионе он откроется в городе Чекалине Суворовского района - самом маленьком историческом городе страны. На мероприятии выступят артисты Большого театра.

3. Во всех государственных и муниципальных театрах Тульской области состоятся показы спектаклей для детей и взрослых, экскурсии по театральным цехам, мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству, показы на площадках предприятий и учреждений.

4. 25 декабря в Тульском академическом театре драмы пройдет творческое мероприятие «Весь мир – театр» с участием всех профессиональных театров региона.

5. В регионе запланирован ряд масштабных театральных фестивалей:

- фестиваль «Будем жить» (в мае 2019 года), который объединит театры из городов-героев.

- Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства в Тульском кремле» (совместный проект Тульского академического театра драмы и Белорусского государственного музыкального театра)

- Международный фестиваль «Толстой Weekend» (откроется постановкой Тульского академического театра драмы «Грех» по пьесе Л.Н. Толстого).

- Межрегиональный театральный фестиваль «Бежин Луг»

- XI Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» и др.

КСТАТИ

В 2019 году местом проведения «Театрального дворика» станет исторический центр города: площадь Ленина, ул. Металлистов и Казанская набережная. Открытие запланировано на 9 августа на площади Ленина. Оно будет включать в себя карнавальное шествие по улице Металлистов.

6. В конце сентября 2018 года Тульская область присоединится к Всероссийскому театральному марафону «Российский театр – XXI век». В нашем регионе он пройдет в рамках российско-финляндского форума и будет посвящен тематике фольклорного театра как языка диалога культур.

7. Будет продолжен традиционный гастрольный обмен между театрами. Его активными участниками выступят Тульский государственный академический театр драмы и Тульский государственный театр кукол.

8. Новый импульс получит акция «Всей семьей в театр». Учреждения региона будут принимать детей из многодетных малоимущих семей. Они смогут бесплатно посетить популярные детские спектакли по произведениям русских и зарубежных авторов.

СКАЗАНО

- Год театра должен способствовать расширению доступности театрального искусства для жителей. Нужно более широко задействовать наши театральные коллективы в различных культурных мероприятиях. Жители районов должны иметь возможность увидеть постановки областных коллективов. В то же время районным театрам нужно дать возможность расширить свои гастрольные площадки, - сказал губенатор Тульской области Алексей Дюмин.