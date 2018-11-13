2018-11-13T09:39:33+03:00
Здоровье

Туляки могут задать вопрос эндокринологу

В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом
Виктория ЯКУШИНА
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Оксана МакароваОксана Макарова
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В четверг, 15 ноября 2018 года, в рамках дня борьбы с сахарным диабетом, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-эндокринологом "Клиники Эксперт Тула" Оксаной Макаровой.

- Что такое гликемический индекс?

- Если есть много сладкого - обязательно заболеешь диабетом? Есть ли смысл запрещать сладости детям?

- Что важно знать при диабете II типа?

- Можно ли рожать с диабетом и как это отразится на ребенке?

На эти и другие вопросы Оксана Викторовна ответит по телефону: 50-12-77.

Прямая линия пройдет с 16:00 до 17:00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты: kp@tula-pressa.ru.

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