Теперь официально: Олег Кононов - главный тренер «Спартака»

Новость, которая муссируется в СМИ и среди болельщиков, наконец, официально подтверждена. Олег Кононов покинул тульский «Арсенал» и встал во главе команды «Спартак». Контракт с туляками расторгнут по соглашению сторон.

Под руководством специалиста канониры в 14-ти матчах одержал 4 победы при 5 ничьих и таком же количестве поражений.

Вместе с Олегом Кононовым тульский клуб покинули его помощники: старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Стергиос Фотопулос и Хесус Суарес, тренер-аналитик Михаил Кожевников.

Тренер прокомментировал смену клуба в разгар сезона:

- Я благодарен президенту «Арсенала» и губернатору Тульской области. В клубе были созданы прекрасные условия для работы. Предложение от «Спартака» стало неожиданным для «Арсенала», но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой. Тульские болельщики тоже проводили тепло, спасибо им за это.

В свою очередь, контракт «Спартака» с Кононовым рассчитан до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который - попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Отметим, что исполнявший обязанности главного тренера красно-белых Рауль Рианчо покидает клуб. ФК «Спартак-Москва» желает испанскому специалисту успехов в дальнейшей карьере.

ОФИЦИАЛЬНО

- ПФК «Арсенал» благодарит Олега Кононова и его тренерский штаб за проделанную работу и желает новых успехов в профессиональной деятельности, - сообщили в пресс-службе оружейников.

Справка "КП"

52-летний российский специалист Олег Кононов - воспитанник курского футбола. Он провел большую часть карьеры игрока в Белоруссии. Там же он начинал свою тренерскую деятельность, работая в минских клубах «Торпедо» и «Локомотив». Затем трудился в молдавском «Шерифе» и украинском «Металлурге» из Запорожья.

Первый опыт работы главным тренером Кононов получил в львовских «Карпатах», затем возглавлял «Севастополь».

В 2013 году Олег Георгиевич принял «Краснодар», с которым выиграл первые в истории клуба медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны.

В 2017 году Кононов возглавлял грозненский «Ахмат», а первую часть нынешнего сезона провел в тульском «Арсенале».

По итогам сезона-2014/15 Кононов был признан лучшим тренером Премьер-Лиги.

Олег Георгиевич учился на футболе Константина Бескова и Олега Романцева, поэтому небезуспешно старался прививать всем своим командам яркий, атакующий стиль игры, исторически любимый красно-белыми болельщиками.