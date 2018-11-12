2018-11-12T08:36:39+03:00
Происшествия

В ДТП с грузовиком и "семеркой" под Тулой пострадали люди

Подробности ДТП под Тулой устанавливаются
Виктория ЯКУШИНА
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Фото6 ГУ МЧС России по Тульской областиФото6 ГУ МЧС России по Тульской области
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12 ноября 2018 года в 00:58 на 239-ом км трассы М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области произошла автоавария.

Дорогу не поделили легковушка "ВАЗ 2107" и грузовик "Фотон".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального спасательного ведомства, в автоаварии пострадали люди.

Подробности ДТП под Тулой устанавливаются.

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