В ДТП с грузовиком и "семеркой" под Тулой пострадали люди
Подробности ДТП под Тулой устанавливаются
Фото6 ГУ МЧС России по Тульской области
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12 ноября 2018 года в 00:58 на 239-ом км трассы М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области произошла автоавария.
Дорогу не поделили легковушка "ВАЗ 2107" и грузовик "Фотон".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального спасательного ведомства, в автоаварии пострадали люди.
Подробности ДТП под Тулой устанавливаются.