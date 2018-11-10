2018-11-09T16:06:50+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил тульских полицейских с профессиональным праздником

Глава региона пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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10 ноября вся страна празднует День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В это знаменательный день губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес сотрудников и ветеранов УМВД региона поздравительную телеграмму.

Его послание гласит:

"Вы выбрали непростую, но очень благородную и нужную для общества профессию. Ваша работа требует серьезной подготовки, большой выдержки, принципиальности и мужества. В борьбе с преступностью вам нередко приходится рисковать здоровьем и даже жизнью.

Ежедневно и повсеместно вы стоите на страже спокойствия граждан. Именно к вам люди обращаются за защитой.

Благодарю вас всех за неравнодушие, самоотверженность и нелегкий труд. А ветеранам службы – особое спасибо за передачу опыта молодым и вклад в сохранение многолетних традиций российской правоохранительной системы.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов!"

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