Алексей Дюмин поздравил тульских полицейских с профессиональным праздником

10 ноября вся страна празднует День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В это знаменательный день губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес сотрудников и ветеранов УМВД региона поздравительную телеграмму.

Его послание гласит:

"Вы выбрали непростую, но очень благородную и нужную для общества профессию. Ваша работа требует серьезной подготовки, большой выдержки, принципиальности и мужества. В борьбе с преступностью вам нередко приходится рисковать здоровьем и даже жизнью.

Ежедневно и повсеместно вы стоите на страже спокойствия граждан. Именно к вам люди обращаются за защитой.

Благодарю вас всех за неравнодушие, самоотверженность и нелегкий труд. А ветеранам службы – особое спасибо за передачу опыта молодым и вклад в сохранение многолетних традиций российской правоохранительной системы.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов!"