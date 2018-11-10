2018-11-09T16:06:42+03:00
Общество

Начальник УМВД России по Тульской области направил поздравление в адрес коллег по службе

Он пожелал тулякам успехов, счастья и благополучия
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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10 октября, в День сотрудника ОВД, начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Сергей Галкин поздравил коллег из Тульской области с профессиональным праздником.

"Праздник полиции – особый. Его отмечают практически в каждой семье. Именно от наших сотрудников зависит уверенность жителей Тульской области в безопасности.

Сотрудники органов внутренних дел региона с честью несут нелёгкую службу по охране общественного порядка, проявляя при этом отвагу и профессионализм. Благодаря неустанной каждодневной работе полицейских сохраняется стабильная и спокойная обстановка.

Выражаю особые слова благодарности и признательности нашим дорогим ветеранам, чья жизненная энергия и огромный профессиональный опыт являются лучшим примером современному поколению стражей правопорядка.

Особую признательность выражаю семьям и близким полицейских, понимание, любовь и терпение которых являются огромной поддержкой и неоценимым вкладом в успех нашей службы.

С праздником, друзья! Желаю всем успехов, счастья и благополучия!"

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