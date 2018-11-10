Начальник УМВД России по Тульской области направил поздравление в адрес коллег по службе
10 октября, в День сотрудника ОВД, начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Сергей Галкин поздравил коллег из Тульской области с профессиональным праздником.
"Праздник полиции – особый. Его отмечают практически в каждой семье. Именно от наших сотрудников зависит уверенность жителей Тульской области в безопасности.
Сотрудники органов внутренних дел региона с честью несут нелёгкую службу по охране общественного порядка, проявляя при этом отвагу и профессионализм. Благодаря неустанной каждодневной работе полицейских сохраняется стабильная и спокойная обстановка.
Выражаю особые слова благодарности и признательности нашим дорогим ветеранам, чья жизненная энергия и огромный профессиональный опыт являются лучшим примером современному поколению стражей правопорядка.
Особую признательность выражаю семьям и близким полицейских, понимание, любовь и терпение которых являются огромной поддержкой и неоценимым вкладом в успех нашей службы.
С праздником, друзья! Желаю всем успехов, счастья и благополучия!"