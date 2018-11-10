В Туле назвали победителей фестиваля «Улыбнись, Россия!»

На протяжении недели туляки знакомились с новыми российскими и зарубежными комедийными фильмами, участвовали в творческих встречах, лекциях и мастер-классах. Жители региона встретились с телеведущей Кирой Прошутинской, Павел Глоба рассказал, какую свинью подложит грядущий год, также перед туляками выступили Игорь Христенко, Дмитрий Назаров и многие другие.

Юморист Игорь Христенко

Все мероприятия кинофестиваля посетили более 30 тысяч зрителей. Кроме того, туляки проголосовали за наиболее понравившиеся фильмы. По результатам, утвержденным жюри во главе с Аркадием Ининым, лучшим были вручены премии 9 ноября в ходе торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Кинодраматург Аркадий Инин

Приз «За лучшую короткометражную комедию» получил фильм «Взятка». «За самую детскую комедию» - фильм «Бегство рогатых викингов».

Режиссер Илья Белостоцкий

- Я счастлив получить приз именно на этом фестивале. Очень много лет я занимаюсь юмором и комедией. Поэтому фестиваль «Улыбнись, Россия!» для меня особенно важен и значим, - отметил режиссер Илья Белостоцкий.

Приз прессы и киноведов «За сохранение традиций новогодней комедии и веры в счастливое разрешение неразрешимых проблем» достался фильму «Елки новые». В номинации «Лучший анимационный фильм» победителем стала студия «Союзмультфильм».

Торжественный вечер провел Вячеслав Манучаров

Приз «За поддержку жанра комедии» получили продюсеры фильма «Я худею» Сергей Корнихин и Николай Куликов.

Продюсер Сергей Корнихин

- Я уверен, что было приятно его получить Леше Нужному. Когда снимал, он говорил, что хочет снять не просто комедию, а народную комедию. Тем более, нам приятно, что в сборах «Я худею» город Тула был достаточно заметен, - сказал продюсер Сергей Корнихин.

Приз «За самую нежную комедию» получил автор сценария фильма «Лили» Алексей Тимм.

«Лучшей семейной комедией» признана картина «Последний богатырь». Приз получал Заслуженный артист России Александр Семчев.

Актеру Александру Семчеву достался сладкий подарок

- Для меня это полная неожиданность. Спасибо, Алла Ильинична!, - обратился со сцены к президенту фестиваля Александр Семчев.

Фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!» проходит под бессменным руководством народной артистки России, кинорежиссера Аллы Суриковой.

Вместе с наградой ему достался тульский пряник. Также актера в Туле еще раз поздравили с вручением государственной награды за развитие российского искусства.

За самый успешный прокат зарубежной комедии приз вручен руководителям дистрибьюторской компании «ПилотКино» сразу за три итальянских фильма, которые пользуются особым успехом у россиян, а, в частности, у туляков. Награду вручал представитель генконсульства Италии в России Джузеппе Ло Порто. Он отметил, что киноиндустрия – это лучший способ показать характер народа.

Представитель генконсульства Италии в России Джузеппе Ло Порто

Приз «За самый яркий комедийный дуэт второго плана» получили артисты Инга Оболдина-Стрелкова и Ян Цапник за фильм «Новогодний переполох». Наградой «За лучшую женскую роль в комедии» удостоена Олимпия Ивлева за картину «Лили», а «За лучшую мужскую роль в комедии» - Павел Деревянко, снявшийся в картине «Ночная смена».

Премия фестиваля «За вклад в комедию» присуждена актеру Павлу Деревянко. Самой интернациональной комедией стала картина «Счастья! Здоровья!». Приз получила актриса Елена Матвеева.

В следующем году кинофестиваль вновь пройдет на тульской земле. «Улыбнись, Россия!» отметит 20-летие. Круглую дату обещают отпраздновать с размахом.

Приз «За яркий дебют в комедии» получили режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов и актер Сергей Степин. Самым скромным дебютом в комедии стала кинолента «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» режиссера Кирилла Васильева.

Специальный приз жюри фестиваля «За талантливое озвучивание роли главного героя» вручен актрисе Александре Верхошанской.

Главная награда фестиваля – приз «За самую веселую, острую, умную комедию» - досталась картине «Ночная смена». Награду режиссеру Марюсу Вайсбергу вручили заслуженный деятель искусств России Аркадий Инин и президент фестиваля, народная артистка России Алла Сурикова.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Второй раз присутствую на фестивале. Очень довольна, что у нас устраивают такой праздник. Можно не только побывать на кинофестивале, увидеть воочию звезд, но и посмотреть бесплатно фильмы. В наши осенние, унылые будни фестиваль привносит большое разнообразие. Очень интересно! Очень нравятся выступления артистов, их непринужденность, дружеская атмосфера, - рассказала тулячка Валентина Дидык.

Валентина Дидык

- Меня очень интересуют мероприятия такого плана. Дома не сижу. Так что на фестивале уже шестой раз. Фильм «Везучий случай» мне безумно понравился. Посмеялась от души! Благодаря фестивалю, у меня много фотографий с артистами. Например, с Аркадием Ининым. В прошлом году удалось сфотографироваться с Ларисой Долиной, - поделилась тулячка Лариса Иванникова.

Лариса Иванникова

- Впечатления всегда потрясающие от фестиваля. Очень хорошо, что он проходит в Туле, в городе, где люди смеются. Очень интересные фильмы, открытие и закрытие. Хочется улыбаться. Хорошо, что фестиваль проходит осенью, когда все мрачно, а тут раз и улыбаешься, - отметил певец Александр Матвеев.