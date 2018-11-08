Тульской молодежи зачитали послание комсомольцев, которое спрятано в сквере Коммунаров

СЕГОДНЯ 16:50 2018-11-08T17:01:24+03:00

50 лет назад комсомольцы завещали извлечь капсулу и ее содержимое огласить [фото]

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8 ноября 2018 года, на базе центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания в Туле состоялась встреча, приуроченная к празднованию 100-летия ВЛКСМ.

Ветераны комсомола города Тулы пообщались с участниками Поста № 1, представителями Тульской городской школьной Думы, лидерами Российского движения школьников, городского детского общественного движения «Юная Тула», Российского Союза Молодежи.

В рамках встречи было официально обнародовано послание молодежи 2018 года из капсулы, заложенной 29 октября 1968 года в сквере Коммунаров города Тулы.

Напомним, в честь 50-летия ВЛКСМ капсула с посланием комсомольцев Тулы потомкам была заложена в основание стелы в сквере Коммунаров, который расположен на пересечении улицы Гоголевской и проспекта Ленина.

Через полвека к 100-летию ВЛКСМ комсомольцы завещали капсулу извлечь и ее содержимое огласить. Однако сделать это в столетний юбилей комсомола не удалось, так как капсулу скрывает полтора метра бетона и гранита, и разрушать этот покров нецелесообразно. Тем более, копия Послания сохранилась.

Наставления от комсомольцев прошлых лет торжественно зачитал Олег Петрович Веретенников, член Тульской областной общественной организации содействия ветеранам ВЛКСМ. Он 50 лет хранил официальную копию Послания 1968 года.

Встреча прошла на высоком эмоциональном уровне. Дети с восхищением и интересом смотрели на тех, кто 50 лет назад были участниками этих событий.

Дубликат письма был передан представителям муниципальных образовательных организаций для проведения торжественных мероприятий в своих учреждениях.