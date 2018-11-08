Погода в Туле 9 ноября: туман, до +6°С днем
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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9 ноября 2018 года в Туле и Тульской области облачно.
Местами небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).
Ночью и утром местами туман.
Ветер, по прогнозам синоптиков, восточный. Порывы его будут достигать 2-7 м/с.
Температура воздуха по области ночью -3…+2°С, днем +1…+6°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков-5000 м, видимость в тумане 200-500 м.