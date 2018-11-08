Танцоры из Тульской области показали свое мастерство на «Осеннем Марафоне-2018»

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-08T16:39:05+03:00

В Марафоне приняли участие 278 танцоров из семи городов Тульской области

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4 ноября в Туле состоялся ежегодный Открытый Чемпионат Тульской области по всем видам хореографии «Осенний Марафон-2018». О том, как прошло мероприятие, с «Комсомолкой» поделилась генеральный директор события, президент общественной организации «Федерация эстрадного и современного танца Тульской области», почетный деятель искусств России, директор тренингового центра личностного развития «Remix» Ольга Чекмазова:

- Уровень танцоров нашего региона значительно поднялся. Он близок к мировым рамкам и критериям. В Марафоне приняли участие 278 танцоров из семи городов Тульской области. Все они показали большой рост своего мастерства, - отметила директор.

Также Ольга поблагодарила состав судейской коллегии Открытого Чемпионата: судью-информатора Остапа Чекмазова (Тула), главу счетной комиссии Антона Адова (Москва), вип-судью Георгия Гераскина (большой театр, Москва), вип-судью Галину Николаевну Тараканову (Тула), судью ОРТО Наталью Елецкую (Орел), судью ОРТО Ираиду Набатникову (Москва), а также главного судью соревнований, главу судейского комитета ОО «ФЭСТО», члена судейского комитета ОРТО Светлану Большакову.

В свою очередь, редакция газеты «Комсомольская правда в Туле» поздравляет Ольгу с заслуженной медалью «За вклад в развитие культуры и искусства» от главы администрации Тулы Евгения Авилова к тридцатилетию ее творческой деятельности.

Желаем крепкого здоровья, удачи и успехов, творческих взлетов и побед, а также большого счастья!