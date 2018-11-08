В Туле вручили государственные и региональные награды

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-08T16:31:24+03:00

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Из рук главы региона Алексея Дюмина получили награды жители области за высокие достижения и многолетнюю добросовестную работу. Среди награжденных - члены регионального правительства, аграрии, медики, сотрудники правоохранительных органов и другие.

- Вы одни из лучших представителей нашего региона. Своими добрыми делами, мастерством, верностью профессии и активным участием в жизни области вы вносите большой и неоценимый вклад в ее развитие, - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Указом президента Орденом Александра Невского награжден Юрий Андрианов. На протяжении 7 лет он руководил работой правительства Тульской области и внес свой вклад в развитие региона.

Фото: Алексей ФОКИН

Ордена Почета удостоен ведущий конструктор КБП им. Шипунова Сергей Сабинин. 76 авторских свидетельств и патентов подтверждают оригинальность и новизну технических решений, предложенных конструктором. Его идеи позволили значительно улучшить характеристики и повысить надежность управляемых артиллерийских снарядов.

Фото: Алексей ФОКИН

Почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» присвоено генеральному директору ООО «ВЗГЛЯД» Игорю Мацуру. Игорь Юрьевич занимается изобретательством 35 лет. На его счету более 60 патентов и свидетельств на товарные знаки.

Фото: Алексей ФОКИН

- Много потрачено времени сил и средств, на то, чтобы пройти такой длинный путь. Конечно же, если бы не было такого замечательного коллектива изобретения не были бы реализованы, - считает Игорь Мацур. - Это совместная заслуга. Награда будет иметь для нас практическое значение, как подтверждение наших разработок и будет служить дополнительным аргументом для внедрения этих изобретений. Мы разработали принципиально новую технологию управления дорожным движением, которая не имеет аналогов в мире. Первые опытные образцы были показаны в 2013 году нашему правительству. Затем представлены на всемирном конгрессе по ИТС в Токио. Теперь технология известна в мире. Мы имеем патенты больше, чем в 30 странах мира, товарные знаки. Сейчас эта технология реализована на полигоне МАДИ в Московской области.

Генеральный директор ООО «Рекламное Агентство Медиа Траст» Елена Гребнева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В числе ее заслуг координация и проведение акции «Бессмертный полк» в Туле и области. Идея проведения акции зародилась в 2011 году, а уже через год к ней присоединилась Тула. По словам Елены Гребневой, легко вносить полезный вклад, когда рядом есть мощная команда.

Фото: Алексей ФОКИН

Партнер архитектурного бюро «Wowhaus» Олег Шапиро принимал непосредственное участие в реализации проекта «Тульская набережная». Ему была вручена серебряная медаль «За особый вклад в развитие Тульской области».

- Мы сделали уникальный проект в очень короткие сроки. Он вызвал только положительные эмоции. Я счастлив, что в этом поучаствовал, - сказал Олег Шапиро.