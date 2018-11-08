Светофоры со светящимися опорами появились на улицах Тулы
Инновационной подсветкой оборудовали светофоры на улице Менделеевской
Фото: Алексей ФОКИН
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Условия для движение транспорта в центре Тулы продолжают совершенствовать.
Так, по улице Менделеевской на светофорах появилась инновационная подсветка.
Фото: Алексей ФОКИН
Ряд объектов был оборудован светящимися опорами. То есть теперь зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен.
Фото: Алексей ФОКИН
Такое нововведение, по мнению специалистов, позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к переходу и, таким образом, сократить количество ДТП с участием пешеходов, особенно в темноте.
Такую практику Тула переняла у Москвы.
Фото: Алексей ФОКИН