2018-11-08T11:04:20+03:00
Общество

Светофоры со светящимися опорами появились на улицах Тулы

Инновационной подсветкой оборудовали светофоры на улице Менделеевской
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Условия для движение транспорта в центре Тулы продолжают совершенствовать.

Так, по улице Менделеевской на светофорах появилась инновационная подсветка.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Ряд объектов был оборудован светящимися опорами. То есть теперь зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Такое нововведение, по мнению специалистов, позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к переходу и, таким образом, сократить количество ДТП с участием пешеходов, особенно в темноте.

Такую практику Тула переняла у Москвы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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