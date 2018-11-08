В Туле начали заливать Губернский каток

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-08T10:29:36+03:00

В этом году он будет гораздо больше [фото]

Предстоящей зимой, в рамках празднования Нового года 2018-2019, на прощади Ленина в Туле вновь будет работать полюбившийся всем тулякам и гостям города Губернский каток.

Фото: Алексей ФОКИН

Искусственный лед начали заливать уже 7 ноября. Вероятно, совсем скоро его можно будет "протестировать".

Фото: Алексей ФОКИН

В этом году он гораздо больше, и предназначен не только для массового катания, но и для игры в хоккей.

Фото: Алексей ФОКИН

Как и в прошлом году, его посещение будет бесплатным для всех желающих.

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщили в администрации города, при благоприятных погодных условиях к 2019 в Туле будет залито 26 катков и хоккейных коробок. Они расположатся во всех территориальных округах оружейной столицы.