Дело о смерти ребенка в тульском роддоме взято на контроль прокуратурой

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-08T10:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

6 ноября в СУ СКР по Тульской области по факту смерти новорожденного мальчика в Центральном родильном доме Тулы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, тулячка - мать погибшего малыша - обвиняет в произошедшей трагедии сотрудников роддома. По ее словам, они несколько часов скрывали от нее гибель ребенка, а также сфальсифицировали документы, выдаваемые при выписке.

- Постановление о возбуждении уголовного дела прокурором Центрального района Тулы признано законным и обоснованным. Ход расследования по делу прокуратура района, прокуратура области взяли на контроль, - сообщили в прокуратуре региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ребенок захлебнулся молоком!": новая причина смерти ребенка в тульском роддоме

Гибель малыша активно обсуждают в соцсети (подробности)