35-летний туляк осужден за кражу игровой приставки

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-07T16:40:33+03:00

Приговором суда туляку за содеянное было назначено наказание в виде обязательных работ

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Приговором мирового судьи судебного участка №68 Пролетарского судебного района города Тулы 35-летний житель Тулы признан виновным в краже.

Как выяснилось, 5 июня 2018 года, он в квартире дома по улице Металлургов в Туле тайно похитил игровую приставку «Nintendo», принадлежащую знакомому. Ущерб составил 4354 рубля 35 копеек.

Приговором суда туляку за содеянное было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

В настоящее время приговор в законную силу пока не вступил.

Причиненный ущерб владельцу приставки возмещен в полном объеме, путем изъятия похищенного имущества сотрудниками полиции.