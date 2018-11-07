Строительство второй очереди Восточного обвода в Туле переносится на год

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-07T16:24:52+03:00

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В Туле обсудили сроки реализации проекта по строительству второй очереди (двух новых полос) Восточного обвода. Ранее планировалось, что строительство будет начато уже в этом году, однако работы пришлось отложить.

Данный проект уже одобрен минтрансом. Строительство начнется в 2019 году и закончится в 2020-м.

Контракт с подрядной организацией планируется заключить в начале наступающего года. Деньги на реализацию будут выделены из федерального бюджета.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин остался недоволен решением о переносе строительства и раскритиковал подготовку к возведению такого крупного и важного объекта инфраструктуры.

Алексей Геннадьевич отметил слабое сопровождение проекта и поручил более ответственно подойти к его реализации.