В Туле презентовали автобус, оборудованный для перевозки людей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-07T16:06:29+03:00

Данный автобус предназначен для участия в социально значимых мероприятиях

Изменить размер текста: A A

В рамках встречи главы администрации Тулы Евгения Авилова и горожан, имеющих ограниченные возможности здоровья, прошла презентация автобуса, оборудованного для перевозки людей с ограниченными возможностями. Также состоялся его первый рейс в оружейной столице.

Автобус скомплектован на базе "ПАЗ-320414-042, дооборудован гидравлическим подъемником кассетного типа, специальными поручнями рядом с местом крепления кресел-колясок, ремнями безопасности, аудио-видео системой с монитором, кондиционером, тахографом.

Фото: Администрация города Тулы

Он рассчитан на 11 мест. Три дополнительных места оборудованы быстросъемными креплениями для инвалидных колясок.

Фото: Администрация города Тулы

Данный автобус предназначен для участия в социально значимых мероприятиях, организуемых администрацией города Тулы, Тульской городской Думой, а также в мероприятиях регионального и федерального значения.

Фото: Администрация города Тулы

- Организация выезда – основной вопрос, который нам задавали на встречах с маломобильными группами населения. На новом автобусе туляки смогут отправиться на экскурсии, соревнования, конкурсы или в спортивные учреждения для занятий спортом, - отметил Евгений Авилов.