2018-11-07T13:18:22+03:00
Общество

Кто имеет право проверять счетчики водоснабжения в квартирах туляков

В областном центре такими полномочиями наделены две организации
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Проверять счетчики водоснабжения в квартирах туляков имеют право только аккредитованные Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) профильные организации. В областном центре их две:

- ФБУ «Тульский центр стандартизации и метрологии», расположенное по адресу: Тула, ул. Болдина, д. 91, тел. 24-70-00, 24-70-23, 73-08-30;

- ООО «Техприбор», расположенное по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д. 38, тел. 79-27-77.

- Обходы по квартирам, разнос по почтовым ящикам и расклейку объявлений осуществляют субъекты предпринимательской деятельности с целью реализации товаров (услуг) и получения коммерческой прибыли, таким образом, цены на реализуемый товар определяются ими самостоятельно, - сообщают в администрации города.

В свою очередь граждане вправе выбирать – приобретать предлагаемый товар либо услугу или нет. Понуждение к заключению договора купли-продажи или оказания услуг (выполнения работ) запрещено.

В случае, если приобретение товара (услуги) состоялось, то граждане вправе, руководствуясь ст. 178 Гражданского кодекса РФ, обратиться с иском в суд о признании сделки недействительной ввиду ее совершения под влиянием заблуждения и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

Если граждане полагают, что в действиях лиц, реализующих товары или услуги, имеются признаки мошенничества, то по данному факту можно обратиться с письменным заявлением в органы внутренних дел, которые компетентны проводить проверки сообщений о преступлениях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Тульские кладбища приводят в порядок
К Новому году в Туле зальют 26 катков, в том числе на площади Ленина и Казанской набережной
Добровольно. Бесплатно. Интересно
Стелу в сквере Тульского рабочего полка реконструируют в 2019 году
В Туле прогнозируется сильный туман
22 человека тушили двухэтажное здании в Новомосковске
В Туле продолжаются работы по высадке тюльпанов
Житель Тульской области порезал женщину ручной косой
25 молодых тульских полицейских приняли Присягу
Остановку «Площадка» в Туле перенесут на 100 метров
Житель Тульской области расстрелял припаркованный автомобиль и напугал жителя деревни
В Туле открыли памятную доску погибшему сотруднику ППС Анатолию Котову
В Туле двух мужчин, обокравших дом, задержали в тот же день
В деревне Бутырки шесть человек тушили горящий дом
На улице Сурикова в Туле прошла комиссионная приемка тротуара
Игорь Семшов ушел из новомосковского «Химика»