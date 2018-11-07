Кто имеет право проверять счетчики водоснабжения в квартирах туляков

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-07T13:18:22+03:00

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Проверять счетчики водоснабжения в квартирах туляков имеют право только аккредитованные Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) профильные организации. В областном центре их две:

- ФБУ «Тульский центр стандартизации и метрологии», расположенное по адресу: Тула, ул. Болдина, д. 91, тел. 24-70-00, 24-70-23, 73-08-30;

- ООО «Техприбор», расположенное по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д. 38, тел. 79-27-77.

- Обходы по квартирам, разнос по почтовым ящикам и расклейку объявлений осуществляют субъекты предпринимательской деятельности с целью реализации товаров (услуг) и получения коммерческой прибыли, таким образом, цены на реализуемый товар определяются ими самостоятельно, - сообщают в администрации города.

В свою очередь граждане вправе выбирать – приобретать предлагаемый товар либо услугу или нет. Понуждение к заключению договора купли-продажи или оказания услуг (выполнения работ) запрещено.

В случае, если приобретение товара (услуги) состоялось, то граждане вправе, руководствуясь ст. 178 Гражданского кодекса РФ, обратиться с иском в суд о признании сделки недействительной ввиду ее совершения под влиянием заблуждения и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

Если граждане полагают, что в действиях лиц, реализующих товары или услуги, имеются признаки мошенничества, то по данному факту можно обратиться с письменным заявлением в органы внутренних дел, которые компетентны проводить проверки сообщений о преступлениях.