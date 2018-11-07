Алла Сурикова отметила день рождения в Туле
Режиссер принимала поздравления 6 ноября
Фото: Алексей ФОКИН
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Народная артистка России Алла Сурикова отметила день рождения в Туле. 6 ноября режиссеру исполнилось 78 лет. Поздравления артистка принимала в одном из местных ресторанов. Изюминкой праздника стал праздничный торт, на котором именинница задула свечи.
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В областной центр Алла Ильинична привезла фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Фестиваль продлится до 9 ноября. В его рамках туляков и гостей региона ждут встречи с известными актерами, режиссерами и драматургами, мастер-классы, дискуссии, и новые российские и зарубежные комедии.