АО «ТНС энерго Тула» поддержало Большой легкоатлетический забег

СЕГОДНЯ 19:55 2018-11-06T17:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные, в День народного единства, сотрудники АО «ТНС энерго Тула» приняли участие в большом легкоатлетическом забеге «Россия объединяет», который прошел в Туле, в Центральном парке культуры и отдыха им. П. Белоусова.

Старты проводились на дистанциях 300, 600 и 3000 метров. В легкоатлетическом забеге коллектив гарантирующего электроэнергии на территории региона представляли Евгений Громов, Анастасия Черненко, Виктория Борисова, Екатерина Бричка, Елена Никишина. На финише всем спортсменам вручали памятные медали от администрации Тульской области.

Елена Никишина, юрисконсульт Ефремовского отделения АО «ТНС энерго Тула», приехала на соревнования всей семьёй. Елена бежала дистанцию 3 километра, а ее дочь Лиза стартовала и на 300, и на 600 метров.

- В нашей семье серьезно спортом занимается только дочь. Мы с мужем, можно сказать просто любители. Поэтому подобные мероприятия для нас – это прекрасная возможность оценить собственные силы, достойно представить АО «ТНС энерго Тула» и отлично провести время с пользой для здоровья. Для меня дистанция в 3 километра оказалась не такой простой, как думалось сначала, но я довольна тем, что справилась, - поделилась Елена Никишина.

Отличное настроение, заряд бодрости и веселья получили все, кто пришел поддержать спортсменов энергосбытовой компании. Группа поддержки от АО «ТНС энерго Тула» дружно провожала на старте и приветствовала на финише своих коллег.

- Развитие интереса к активному и здоровому образу жизни - неотъемлемая часть корпоративной культуры АО «ТНС энерго Тула». Наши сотрудники являются постоянными участниками различных спортивных областных и городских мероприятий, - отметила заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директора АО «ТНС энерго Тула» Наталия Бондарева.