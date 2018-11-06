Судьбу ТЦ «Сарафан» определят эксперты

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-06T17:30:51+03:00

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Во вторник, 6 ноября, судебные приставы и сотрудники МЧС провели проверку торгового центра «Сарафан».

Напомним, проверки противопожарной безопасности в торговом комплексе начались в марте 2018 года. По их результатам собственник, ООО «ИнтерКомТорг», был привлечен к административной ответственности. Организация выплатила штраф 200 тысяч рублей и получила предписания об устранении нарушений.

17 июля проверка фактического устранения ранее выявленных нарушений пожарной безопасности в торговом центре «Сарафан» показала, что организация не приняла мер по их устранению. Прокурор района обратился в Привокзальный районный суд с исковым заявлением о запрете деятельности торгового центра «Сарафан».

15 октября суд вынес решение о немедленном закрытии торгового центра, в связи с тем, что нарушения представляют собой угрозу жизни и здоровья граждан.

3 ноября двери торгового центра гостеприимно распахнулись для жаждущих шопинга туляков. Но, как выяснилось, комплекс возобновил работу, не имея на то законных оснований. Именно поэтому уже на следующий день его вновь закрыли.

Ранее в УФССП поступило лабораторное заключение, информирующее об устранении всех выявленных нарушений. Для подтверждения или опровержения данных лабораторного заключения и было инициировано проведение очередной проверки комплекса. В мероприятии также приняли участие представители собственника здания и ООО «СитиСервис», осуществляющего эксплуатацию и обслуживание помещения. В ходе комиссионной проверки было установлено, что в соответствии с судебным решением ответчик принял меры по устранению нарушений по всем пунктам. В ряде случаев замечания были устранены отличным от указанного судом способом.

Теперь выяснением соотношения достаточного и допустимого в обеспечении противопожарной безопасности займутся эксперты от МЧС. После заключения материалы будут представлены суду, который примет решение, были ли приняты необходимые для устранения нарушений меры.

Как пояснила начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области Жанна Булгакова, только в случае положительного решения суда, судебные приставы могут завершить исполнительное производство и разрешить ООО «ИнтерКомТорг» возобновить работу торгового центра по улице Путейская, 5.