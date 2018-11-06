На детской площадке в Узловском районе, где мальчику отрезало пальцы, до сих пор не устранили нарушения

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-06T16:58:35+03:00

Еще две детские площадки в районе также не соответствует требованиям ГОСТ

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Напомним, после ЧП на детской площадке в Узловском районе, мальчик лишился фаланг пальцев.

В ходе выездной проверки прокуратура нашла многочисленные нарушения на игровых площадках в поселке Дубовка на ул. Центральная, д. 19 и ул. Панфилова, д. 5а. А также на злосчастной площадке в поселке Партизан на ул. Первомайской, д. 6.

Среди нарушений - отсутствие информационных табличек с указанием правил и возрастных требований при использовании игрового оборудования, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, знак о запрете курения.

Документация на оборудование детских площадок отсутствует. Также как и собственник самих детских площадок, которые расположены на муниципальной земле. Но в реестр муниципального имущества указанные детские игровые площади не включены.

По результатам проверки Узловская межрайонная прокуратура в адрес главы администрации Шахтерское Узловского района внесла представление об устранении нарушений. Однако они так и не были устранены. Детские площадки не признаны бесхозяйными и не приняты в муниципальную собственность.

- Поскольку данные детские площадки не соответствует требованиям ГОСТ, Узловский межрайонный прокурор направил в суд административное исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие администрации МО Шахтерское Узловского района по не принятию в муниципальную собственность детских игровых площадок, расположенных по адресам: пос. Дубовка, ул. Центральная, д. 19, ул. Панфилова, д.5а, пос. Партизан, ул. Первомайская, д. 6, - сообщили в прокуратуре Тульской области.

Прокуратур в судебном порядке собирается обязать местную администрацию принять в муниципальную собственность Шахтерское детские игровые площадки в течении двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.