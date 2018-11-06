Тульские спасатели возвели механизированный мост через реку Туапсе
Для восстановления движения через реку Туапсе Туапсинского района Краснодарского края, которое былл нарушенно в результате наводнения, специалисты Тульского спасательного центра МЧС России доставили в пострадавший район тяжелый механизированный мост.
- Сооружение предназначено для устройства перехода через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3 м. Кроме того, по нему может проходить колесный и гусеничный транспорт массой до 60 т, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области.
Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области
На сегодняшний день, благодаря слаженным и грамотным действиям тульских спасателей в Туапсинском районе, работы по установке мостовой переправы через реку Туапсе уже завершены.
Автомобильное сообщение для села Кирпичное Краснодарского края восстановлено.