Тульские спасатели возвели механизированный мост через реку Туапсе

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-06T14:02:54+03:00

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Для восстановления движения через реку Туапсе Туапсинского района Краснодарского края, которое былл нарушенно в результате наводнения, специалисты Тульского спасательного центра МЧС России доставили в пострадавший район тяжелый механизированный мост.

- Сооружение предназначено для устройства перехода через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3 м. Кроме того, по нему может проходить колесный и гусеничный транспорт массой до 60 т, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области.

Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области

На сегодняшний день, благодаря слаженным и грамотным действиям тульских спасателей в Туапсинском районе, работы по установке мостовой переправы через реку Туапсе уже завершены.

Автомобильное сообщение для села Кирпичное Краснодарского края восстановлено.