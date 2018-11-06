На Куликовом поле состоялись проводы в армию

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-06T12:00:59+03:00

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2 ноября 2018 года на проводы на Куликово поле прибыли призывники из Кимовского, Узловского, Новомосковского, Богородицкого районов Тульской области, а также наши соседи из Михайловского района Рязанской области. Торжественные проводы на службу Родине прошли во второй раз в одно и то же время на трех ратных полях страны.

В селе Монастырщино ребята посетили экспозицию, а в кинозале заслушали напутствия представителей трех ратных полей - куликовского, бородинского и прохоровского.

Призывников благословил батюшка и вручил им образки Спасителя, Божией Матери и молитву «Живые помощи».

После молебна все выстроились в один большой круг у храма для обряда проводов. Родители одного из парней преломили хлеб над его головой и поднесли каравай каждому призывнику. Так когда-то провожали на службу в армию донских казаков.

Ребятам вручили памятную розетку в знак нового статуса, а они, в свою очередь, повязали на молодую березку георгиевские ленточки. Деревце это высадят на Куликовом поле на месте исторических лесов.

Братина со святой водой прошла по кругу и, в память о воинах 1380 года и 1941-го, возложила алые гвоздики к памятнику Дмитрию Донскому и могиле Неизвестного солдата.

Также для призывников прошли показательные выступления – схватки два на два русских и ордынских воинов. Затем на ристалище пригласили и ребят, и уже слышался не лязг средневекового оружия, а глухие удары мягких спортивных мечей. Рязань против Богородица, Кимовск против Новомосковска и Узловой.

После памятного фото, каждый из 50 призывников ударил в колокол.