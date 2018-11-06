Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского "Арсенала"
Его заменит Игорь Семшов
Фото: ПФК "Арсенал"
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Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов написал заявление об увольнении из клуба. Вместе с ним канониров покинет и его тренерский штаб (пять человек). Об этом сообщает "Спорт Экспресс".
Вероятно, "Арсенал" и "Спартак" подпишут соглашение, которое регулирует переход тренеров, с выплатой около 500 тысяч евро.
Предположительно, и.о. главного тренера оружейников станет Игорь Семшов. Для работы в клубе РПЛ он закончит курсы по получению лицензии PRO.
Отметим также, что матч 14-го тура с "Анжи", который пройдет 9 ноября 2018 года, должен стать для Кононова последним на посту главного тренера "Арсенала".