Выставка «Комсомолки» о роли комсомольцев в Великой Победе продлена до 15 ноября

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-06T09:16:45+03:00

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В Тульском областном центре молодежи проходит выставка газеты «Комсомольская правда», приуроченная к 100-летию комсомола. Сотни туляков уже увидели уникальные предметы экспозиции. По просьбам туляков выставка продлена до 15 ноября.

Архивные страницы газеты, представленные на выставке, рассказывают о роли комсомольцев в Великой Победе. Вниманию посетителей представлены публикации о приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, встрече Сталина, Черчиля и Рузвельта на Тегеранской конференции.

На полосах можно увидеть письма с фронта, заметки с передовой, сообщения от советского информбюро, репортажи о жизни комсомольской организации и многое другое. Особое впечатление на собравшихся произвела статья о чудовищных злодеяниях гитлеровцев в городе Плавске Тульской области, напечатанная на основе письма из действующей армии.