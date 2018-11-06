В Тульской области акцию «Ночь искусств» посетили 45 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-06T09:37:33+03:00

«Ночь искусств» проходит ежегодно в ночь с 4 на 5 ноября

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В Тульской области акцию «Ночь искусств» с учетом дневных мероприятий посетили 45 тысяч человек. А мастер-классы, тематические программы, выставочные проекты, театрализации, квесты, экскурсии, концерты, кинопоказы посетили более 23 тысяч.

Акция «Ночь искусств» проходит ежегодно в ночь с 4 на 5 ноября. В ее рамках проходят события различной направленности. В этом году впервые Тульский государственный театр кукол открыл для всех желающих свое закулисье. в музее «Тульские самовары» работала мультимедийная выставка «Самовар в живописи».

В Тульском государственном музее оружия гостей музея ждали удивительные мастер-классы по пескографии, где каждый участник мог придумать и нарисовать свою историю.

Мероприятия акции «Ночь искусств» также прошли в историко-мемориальном музее Демидовых, Мемориальном музее Н.И. Белобородова, Доме-музее В.В. Вересаева, Выставочном зале, музее-усадьбе А.Т. Болотова «Дворяниново», Богородицком дворце-музее и парке, музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и других музеях, концертных залах, областной филармонии, библиотеках.