Тульские следж-хоккеисты в составе детской сборной России выиграли золото

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-05T15:47:48+03:00

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Сборная России Детской следж-хоккейной лиги заняла первое место на международном турнире Cruisers Cup-2018 в Канаде, который проходил со 2 по 4 ноября.

На этом турнире команда не проиграла ни одного матча, разгромив сильнейшие юниорские команды США и Канады. В матче за «золото» россияне со счетом 8:4 обыграли команду из США Buffalo Sabres. В этом матче в составе нашей сборной заброшенными шайбами отметились: капитан Кирилл Гаврилов, Кирилл Афонасов и Виктория Тимофеева (все из команды «Тропик» г. Тула).

Российская сборная выиграла все свои матчи с общим счетом 26:5. Из них 24 гола записали на свой счет тульские следж-хоккеисты команды «Тропик».

С блестящим выступлением в составе юниорской сборной России тульских следж-хоккеистов на турнире Cruisers Cup-2018 поздравил Губернатор Алексей Дюмин:

«Игроки продемонстрировали прекрасное мастерство, командный дух, упорство и уверенно обыграли сильнейшие команды Северной Америки. Тульская область гордится тем, что именно наши спортсмены внесли решающий вклад в победу. В этом огромная заслуга и самих ребят, и всех, кто принимал участие в их подготовке. Пусть триумф в Канаде придаст хоккеистам сил и уверенности для дальнейших достижений!»