2018-11-05T14:37:52+03:00
Общество

Когда в Туле откроют ТЦ "Сарафан"

Завтра, 6 ноября, в торговом центре «Сарафан» назначена повторная проверка, которую проведут судебные приставы и сотрудники МЧС.
Юлия КУДЫМОВА
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3 ноября "Сарафан" возобновил работу, не имея на то законных оснований, но на следующий день его вновь закрыли.

Исполнительное производство в отношении комплекса продолжается, еще не проведена окончательная проверка. В УФССП поступило лабораторное заключение, что у ТУЦ «Сарафан» устранены нарушения, которые были выявлены в ходе проверки. Данное заключение требует подтверждения от специалистов МЧС.

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