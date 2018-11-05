Когда в Туле откроют ТЦ "Сарафан"
Завтра, 6 ноября, в торговом центре «Сарафан» назначена повторная проверка, которую проведут судебные приставы и сотрудники МЧС.
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3 ноября "Сарафан" возобновил работу, не имея на то законных оснований, но на следующий день его вновь закрыли.
Исполнительное производство в отношении комплекса продолжается, еще не проведена окончательная проверка. В УФССП поступило лабораторное заключение, что у ТУЦ «Сарафан» устранены нарушения, которые были выявлены в ходе проверки. Данное заключение требует подтверждения от специалистов МЧС.