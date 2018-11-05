2018-11-05T11:50:38+03:00
Общество

Для осуществления проекта «Тула – Новогодняя столица России» выделено 19 млн

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Фото А. ФокинаФото А. Фокина
Изменить размер текста:

Глава администрации Тулы Евгений Авилов подписал постановлениео проведении городских новогодних и рождественских мероприятий. На реализацию культурно-просветительского проекта «Тула – Новогодняя столица России» будет выделено 19 млн рублей. Средства распределены между ведомствами следующим образом:

- управлению экономического развития – 600 тыс. рублей;

- управлению по административно-техническому надзору – 240 тыс. 600 рублей;

- управлению по транспорту и дорожному хозяйству – 1 млн 276 тыс. 400 рублей;

- управлению культуры и туризма – 16 млн 883 тыс. рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, Тула стала следующей Новогодней столицей России. Эстафету Туле передал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин, вручив руководителям города символ проекта - хрустальную снежинку.

Эстафету федерального проекта «Новогодняя столица России» Ханты-Мансийск получил в 2017 году от Тамбова. Ранее Новогодней столицей России по очереди побывали Казань, Владимир, Вологда и карельский город Сортавала.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области устанавливаются причины возгорания автомобиля
В Туле в забеге «Россия объединяет» участвовали две тысячи человек
В Туле продолжается уборка осенних листьев
В Туле пройдет областной чемпионат по бодибилдингу "Мистер и мисс Тула 2018"
Фестиваль Beat Weekend пройдет в Ясной Поляне
Суд обязал собственника тульского ресторанного комплекса освободить участок парка
В Туле ведется работа по централизованному сбору и вывозу автомобильных покрышек
В Туле молодой человек прописал 88 мигрантов в квартире
Туляк украл чужой автомобильный аккумулятор, чтобы заменить сломанный
В Туле продолжаются работы по озеленению
В Туле прошла историко-краеведческая игра «Арсенал и щит России»
Переход на цифровое телевидение: открыта горячая линия для консультации туляков
На улицах Тулы устанавливают ограждения безопасности
В 2019 году в Советском округе Тулы благоустроят 30 дворов
Стартовали продажи билетов на мачт «Арсенал» - «Анжи»