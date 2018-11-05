Для осуществления проекта «Тула – Новогодняя столица России» выделено 19 млн
Глава администрации Тулы Евгений Авилов подписал постановлениео проведении городских новогодних и рождественских мероприятий. На реализацию культурно-просветительского проекта «Тула – Новогодняя столица России» будет выделено 19 млн рублей. Средства распределены между ведомствами следующим образом:
- управлению экономического развития – 600 тыс. рублей;
- управлению по административно-техническому надзору – 240 тыс. 600 рублей;
- управлению по транспорту и дорожному хозяйству – 1 млн 276 тыс. 400 рублей;
- управлению культуры и туризма – 16 млн 883 тыс. рублей.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, Тула стала следующей Новогодней столицей России. Эстафету Туле передал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин, вручив руководителям города символ проекта - хрустальную снежинку.
Эстафету федерального проекта «Новогодняя столица России» Ханты-Мансийск получил в 2017 году от Тамбова. Ранее Новогодней столицей России по очереди побывали Казань, Владимир, Вологда и карельский город Сортавала.