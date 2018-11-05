2018-11-05T11:26:25+03:00
Общество

В Тульской области сгорела дача

Юлия КУДЫМОВА
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Вчера, 4 ноября, в 18:15 загорелась дача, расположенная по адресу: Щекинский район, п. Октябрьский.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-31, ПЧ ИК-7, ПСЧ-31 и ПЧ-40.

По прибытии на место происшествия в 18:20, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 18:25.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля в террасе и пристройке по всей площади, в доме прогорела кровля на на площади 30 кв.м, закоптились потолок и стены по всей площади застройки.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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