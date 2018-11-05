В Тульской области сгорела дача
Вчера, 4 ноября, в 18:15 загорелась дача, расположенная по адресу: Щекинский район, п. Октябрьский.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-31, ПЧ ИК-7, ПСЧ-31 и ПЧ-40.
По прибытии на место происшествия в 18:20, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 18:25.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля в террасе и пристройке по всей площади, в доме прогорела кровля на на площади 30 кв.м, закоптились потолок и стены по всей площади застройки.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.