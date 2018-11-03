Туляк в «Танцах»: Алексей Летучий попал в команду Татьяны Денисовой

3 Нояб. 21:30 2018-11-03T22:03:04+03:00

Теперь он поборется за звание лучшего танцовщика страны

Изменить размер текста: A A

В прошлом сезоне 20-летний Алексей Летучий из Тулы прошел кастинг проекта «Танцы» на ТНТ, но на этапе хореографии не смог совладать с эмоциями и «посыпался».

После не очень удачного выступления, наставник проекта Мигель назвал его «главным разочарованием года».

Однако, Алексей не сдался и вернулся на проект через год. Наставники отметили, что танцовщик заметно подтянул свой уровень и набрался опыта.

В результате, на этапе с постановкой хореографии, Алексей прошел в ТОП-36. Его наставником стала Татьяна Денисова.

Она призналась, что не заметила туляка в прошлом сезоне.

- Но я теперь другая. «Танцы» меня изменили. Я открыта к экспериментам. Алешенька, у нас с тобой все впереди! Ты в моей команде!, - сказала наставница.