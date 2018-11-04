В Туле пройдет Международный фестиваль «Русская душегрея»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-02T16:38:34+03:00

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Международный фестиваль художественного творчества «Русская Душегрея» состоится в Ясной Поляне с 15 по 19 ноября 2018 года.

Свои работы представят участники из Москвы, Архангельской, Белгородской, Рязанской, Тульской областей, республики Дагестан,а также из Кыргызстана, Эстонии и Узбекистана. Они расскажут о народном творчестве своих регионов и представят работы, выполненные в традиционных техниках. Площадками фестиваля станут Ясная Поляна и Крапивна.

Откроет фестиваль 15 ноября дефиле народных костюмовот студии «Русские начала» (Москва). Также участникам и гостям представят две выставки – в Доме культуры можно будет увидеть работы в стиле печворк, авторские лоскутные костюмы и панноот московских мастериц НиныДьяконовой и ЮлииИоновой. А в холле третьего этажа гостинцы «Ясная Поляна» появится выставка «Шьем уголками».На ней будут представлены круглые панно в одной из объемных лоскутных техник – ушковой, выполненные мастером Аллой Снеговской (Москва). Кстати, для всех желающих автор проведет мастер-класс, на котором откроет секреты этого старинного искусства.

Мастер-классы проведут и другие участники фестиваля. Гости смогут научиться эстонской архаичной вышивке, традиционнымтехникам шитья, попробуют изготовить северную куклу-закрутку и кыргызский оберег.

Лекционный блок фестиваля включает в себя выступления мастеров из Архангельской области, Дагестана, Рязани, и Самарканда (Узбекистан). Мы узнаем о быте и рукоделиях Русского Севера, дагестанских ремеслах, рязанском народном костюме итрадиционных одеждах Узбекистана.

В последний день фестиваля, 19 ноября,участники подведут итоги творческих встреч и обсудят дальнейшие перспективы сохранения и развития традиционных ремесел в современном мире.

ПРОГРАММА

Четверг, 15 ноября

Дом Волконского (музей-усадьба «Ясная Поляна»)

12:45 – Круглый стол «Традиционные дагестанские ремесла». Республиканский дом народного творчества, Махачкала

Дом культуры (д. Ясная Поляна, д. 142А)

16:00 – Открытие выставки работ Нины Дьяконовой и Юлии Ионовой (Москва)

Гостиница «Ясная Поляна»

19:00 – Открытие выставки работ Аллы Снеговской (Москва). Мастер-класс «Шитье уголками»

Пятница, 16 ноября

Гостиница «Ясная Поляна»

18:00 – Мастер-класс «Архаичная эстонская вышивка». Илона Каск и Лиина Лаансау, Тарту, Эстония

17 ноября (суббота)

Английский клуб (Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, д. 32)

15:00 – Круглый стол «Возрождение малых городов России». Ольга Веневцева, Крапивна

16:20 – Круглый стол «Сохранение народного наследия Русского Севера». Галина Баландина, народный мастер России, член Союза Художников России, г. Карпогоры

18 ноября (воскресенье)

Дом культуры (д. Ясная Поляна, д. 142А)

10:30 – лекция «Рязанский народный костюм». Анна Дульнева, старший научный сотрудник научно-фондового отдела Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

11:50 – мастер-класс «Шьем русскую душегрею». Наталья Никишина, директор Старооскольского Дома ремесел, народный мастер Белгородской области

13:00 – мастер-класс «Мышиная тропка». Ольга Климова, заместитель руководителя студии традиционного костюма «Русские начала», преподаватель традиционного русского костюма и вышивки

15:30 – мастер-класс «Авторские жилеты от Ксении Дмитриевой». Ксения Дмитриева, член Московского Союза Художников, Ассоциации Художников Декоративных Искусств, секция «Авторский костюм», художник

17:20 – мастер-класс «Обережный лоскутный блок «курак» (кыргызская техника Каттама-курак). ЧолпонАламанова, член Союза Художников Кыргызстана, художник-прикладник

18:30 – Презентация работ Арт-студии«Айсель» (Самарканд). Альфия Валиева, руководитель арт-студии «Айсель», художник по текстилю

19 ноября (понедельник)

Гостиница «Ясная Поляна»

10:00 – Закрытие Фестиваля. Круглый стол, подведение итогов