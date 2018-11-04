Тульского Моисея осудят за нарушение заповеди "не укради"

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-02T16:38:34+03:00

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Заместитель прокурора Пролетарского района г.Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу по обвинению Моисея В. в кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

В ходе предварительного расследования установлено, что у обвиняемого заглох автомобиль на улице Кутузова Мужчина свернул во двор дома на улице Р. Зорге и из припаркованного в указанном дворе автомобиля ГАЗ 3302 похитил аккумулятор, установив его впоследствии в свой автомобиль и скрывшись с места преступления.

Действиями Моисея В. потерпевшей З. причинен материальный ущерб на сумму 4 586 рублей 17 копеек.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе предварительного следствия похищенное изъято и возвращено владельцу. Уголовное дело направлено в суд.