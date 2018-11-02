"Тульский Хатико": пес несколько дней ждет умершего хозяина возле дверей больницы
Туляки не смогли остаться равнодушными и стали подыскивать псу новый дом
Фото: соцсети
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Возле больницы №9 по улице Новомедвенское шоссе в Туле горожане вот уже несколько дней видят пса. Он лежит у главного входа в учреждение.
Как выяснилось, дворняга - как заменитый Хатико - ждет своего хозяина, который, к сожалению, больше не вернется. Мужчину привезли в больницу в тяжелом состоянии, и как бы врачи не боролись за его жизнь - спасти не смогли.
Туляки не смогли остаться равнодушными и стали подыскивать псу новый дом, распространяя его историю в соцсети.
- Помогите пристроить! - пишут горожане. - От тоски он тоже может погибнуть!
Фото: соцсети