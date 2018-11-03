В Туле Центр реабилитации наркозависимых «Страна Живых» отметил 18-летие

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-02T16:38:34+03:00

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Сегодня, 3 ноября, в Центре реабилитации наркозависимых «Страна Живых» отметили 18-летие.

На официальной части присутствовали Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя правительства Марина Левина, советник-наставник правительства Галина Фомина, начальник УМВД по Тульской области Евгений Старцев.

В программе праздника прошел выпуск участников программы реабилитации. Главным результатом своей работы Центр считает, что участники программы не употребляют наркотики, учатся и работают, возвращаются в свои семьи и создают новые.

Каждый из участников является частью большого сообщества Страны Живых и могут рассчитывать на взаимопомощь. Кроме того, после выпуска участникам программ помогают с трудоустройством, учебой, с местом жительства, если это необходимо. Пройдя программу, человек получает поддержку сообщества выпускников.

За 18 лет в Центр обратилось около 400 человек. Из них 193 человека в настоящий момент не употребляют наркотики от 2 до 18 лет. Это 48% положительного результата. За 2017 год выпускниками программы стали 5 человек. За этими цифрами стоят реальные люди, с которыми мы систематически контактируем и наблюдаем за качеством их жизни.

По многолетней традиции участники программы реабилитации совместно с педсоставом показали театральную постановку по рассказам В. Шукшина.