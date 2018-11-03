4 ноября ветераны могут бесплатно посетить тульский музей оружия
Публикуем полный список тех, для кого доступно бесплатное посещение
Фото: Алексей ФОКИН
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4 ноября 2018 года Тульский государственный музей оружия предоставляет право бесплатного посещения:
- ветеранам и инвалидам боевых действий;
- ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;
- гражданам, проживающим в домах-интернатах;
- многодетным семьям; лицам, не достигшим восемнадцати лет;
- студентам.
Акция проводится каждое первое воскресенье месяца.
В остальные дни вышеперечисленным категориям посетителей предоставляется право льготного посещения.