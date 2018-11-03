2018-11-02T16:38:34+03:00
Общество

4 ноября ветераны могут бесплатно посетить тульский музей оружия

Публикуем полный список тех, для кого доступно бесплатное посещение
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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4 ноября 2018 года Тульский государственный музей оружия предоставляет право бесплатного посещения:

- ветеранам и инвалидам боевых действий;

- ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;

- гражданам, проживающим в домах-интернатах;

- многодетным семьям; лицам, не достигшим восемнадцати лет;

- студентам.

Акция проводится каждое первое воскресенье месяца.

В остальные дни вышеперечисленным категориям посетителей предоставляется право льготного посещения.

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