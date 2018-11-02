«Комсомольская правда в Туле» - победитель конкурса «Я люблю тебя, Россия!»

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-02T11:40:22+03:00

Лучшим стал фоторепортаж к статье «Ключи от истории и культуры»

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2 ноября 2018 года в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялось торжественное награждение победителей конкурса журналистских работ «Я люблю тебя, Россия!».

Всего в этом году на участие в 4 номинациях конкурса поступило 174 заявки:

- «Служба Отечеству: долг, честь, традиции» - на лучшее освещение темы допризывной подготовки молодежи подано 39 заявок.

- «Наркотикам – нет!» - на лучшее освещение работы по профилактике употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни - 26 заявок.

- «Мы разные, но мы вместе» - на лучшее освещение реализации государственной национальной политики, истории и культуры народов, проживающих на территории Тульской области - 73 заявки.

«Тула многонациональная» - на лучшую фотографию, посвященную традициям, обрядам и культуре народов, проживающих на территории Тульской области - 36 заявки.

Редакция «Комсомольской правды в Туле» также приняла участие в конкусе и взяла приз в номинации «Тула многонациональная» с фоторепортажем к статье «Ключи от истории и культуры».

После торжественного награждения все участники приняли участие в Большом этнографическом диктанте - 2018.