По факту смертельного ДТП с микроавтобусом в Тульской области возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-02T11:40:22+03:00

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Полицейские в Тульской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" в результате произошедшего ДТП в Воловском районе.

В автоаварии с микроавтобусом погибли два человека, еще семеро пострадали и были отправлены в больницу.

Правоохранители предполагают, что водитель "Форд Транзит" не справился с управлением. Вероятно, этому могли поспособствовать и погодные условия. Не исключается и версия о технической неисправности микроавтобуса.

В прокуратуре Орловской области также проходит проверка.

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