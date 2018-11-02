2018-11-02T11:40:22+03:00
Общество

По факту смертельного ДТП с микроавтобусом в Тульской области возбудили уголовное дело

В прокуратуре Орловской области также проходит проверка
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

Полицейские в Тульской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" в результате произошедшего ДТП в Воловском районе.

В автоаварии с микроавтобусом погибли два человека, еще семеро пострадали и были отправлены в больницу.

Правоохранители предполагают, что водитель "Форд Транзит" не справился с управлением. Вероятно, этому могли поспособствовать и погодные условия. Не исключается и версия о технической неисправности микроавтобуса.

В прокуратуре Орловской области также проходит проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП с "Фордом" под Тулой

"Комсомолка" публикует список [фото, видео] (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На улицах Тулы устанавливают ограждения безопасности
В 2019 году в Советском округе Тулы благоустроят 30 дворов
Стартовали продажи билетов на мачт «Арсенал» - «Анжи»
С начала 2019 года телевидение полностью перейдет на цифровое вещание
Тульский «Арсенал» может отпустить Олега Кононова в «Спартак» за 1 млн евро
За неделю полицейские зафиксировали 116 нарушений миграционного законодательства в Тульской области
В Туле обсудили меры по улучшению конкурентной среды на рынке розничной торговли
Алексей Дюмин подписал закон о льготном налогообложении в 2019 году
Двоих туляков поймали на краже возле водонапорной станции в Скуратово
В Туле обсудили вопросы мужского и репродуктивного здоровья
Под Тулой «Тойота Селика» столкнулись с «пятеркой»
Житель Тульской области пойман на двух кражах
В Туле во время движения авто скончался водитель
В АО «ТНС энерго Тула» наградили участников конкурса «Энергия детства»
В селе Хрущево 2 ноября не будет воды
В Тулу прибыла выставка «Люди должны быть разными. Путешествие»
В Туле продолжается уборка магистральных и второстепенных улиц
Тула вошла в топ-5 событийных направлений России в праздничные выходные ноября
В Привокзальном районе Тулы завершилось благоустройство двора
Житель Суворова "нагрел" приятеля на 214 тысяч
Туляки могут получить бесплатный абонемент в физкультурно-оздоровительные комплексых
В День народного единства Музей оружия можно посетить бесплатно
В Туле поздравили с 90-летием ветерана Александру Борисову