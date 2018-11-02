По факту смертельного ДТП с микроавтобусом в Тульской области возбудили уголовное дело
Полицейские в Тульской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" в результате произошедшего ДТП в Воловском районе.
В автоаварии с микроавтобусом погибли два человека, еще семеро пострадали и были отправлены в больницу.
Правоохранители предполагают, что водитель "Форд Транзит" не справился с управлением. Вероятно, этому могли поспособствовать и погодные условия. Не исключается и версия о технической неисправности микроавтобуса.
В прокуратуре Орловской области также проходит проверка.
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