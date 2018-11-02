2018-11-02T10:21:54+03:00
Общество

Туляки пишут этнографический диктант

Задание по географии для участников состоит из 30 вопросов
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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2 ноября 2018 года, в 10:15 в Туле в третий раз стартовал «Большой этнографический диктант».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Проверить свои знания в географии решились: мэр города Юрий Цкипури, студенты, школьники, представители СМИ.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Задание для участников состоит из 30 вопросов, 10 из которых региональных. На сдачу отведены 45 минут.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также проверить свои знания можно онлайн. Тестирование ждет участников на сайте Большого этнографического диктанта.

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