Туляки пишут этнографический диктант
Задание по географии для участников состоит из 30 вопросов
Фото: Алексей ФОКИН
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2 ноября 2018 года, в 10:15 в Туле в третий раз стартовал «Большой этнографический диктант».
Фото: Алексей ФОКИН
Проверить свои знания в географии решились: мэр города Юрий Цкипури, студенты, школьники, представители СМИ.
Фото: Алексей ФОКИН
Задание для участников состоит из 30 вопросов, 10 из которых региональных. На сдачу отведены 45 минут.
Фото: Алексей ФОКИН
Также проверить свои знания можно онлайн. Тестирование ждет участников на сайте Большого этнографического диктанта.