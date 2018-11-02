Туляки выставили на продажу редкие фотографии тенора Сергея Лемешева

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-02T10:39:26+03:00

Альбом со снимками оценили почти в 200 тысяч рублей

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Увидев этот фотоальбом, «лемешистки» (фанатки певца) не удержались бы от массовых восторгов. В свое время половина Советского Союза грезила о том, чтобы прикоснуться к великому оперному певцу. Слава о нем гремела даже в самых отдаленных уголках родины.

Фотографий выдающегося певца Сергея Лемешева

Теплый, нежный голос Лемешева был узнаваем по первым звукам. Но сводил с ума поклонниц оперный певец не только на сцене. «Лемешистки» или, как их еще называли, «сырихи» (по названию магазина «Сыр» у дома тенора, у которого они собирались) ежедневно караулили кумира у Большого театра и около его дома на ул. Тверской в Москве. Девицы так и норовили схватиться за лацкан пиджака, чтобы хоть часть его осталась на память о сладкоголосом оперном певце с внешностью древнегреческого бога.

Связь длиною в 20 лет

Практически спустя 40 лет после смерти тенора на продажу был выставлен альбом с редкими фотографиями певца с его личными автографами. Все снимки адресованы некой Евгении Николаевне Вронской. Судя по датам снимков, они познакомились в конце 1930-х годов. Кем она приходилась Сергею Лемешеву и как альбом оказался в Туле, до сих пор остается загадкой.

"Евгении Николаевне в память о Владимире Ленском"

Супругам Татьяне и Михаилу альбом с фотоснимками достался примерно в 2008 году от перекупщика, а тому от пожилой женщины. В свое время Михаил скупал предметы старины.

Была ли пожилая женщина родственницей незнакомки, которой адресовал свои фотографии Сергей Лемешев, узнать уже не предоставляется возможным. Ее уже давно нет да и с перекупщиком связь утеряна.

- Этот альбом, как мы поняли, принадлежал Евгении Вронской, любимой женщине Лемешева. Она всегда была в тени. Судя по датам снимкам, на протяжении 20 лет они общались, - рассказывают супруги. - Вронская бережно оформляла альбом. Здесь вложена старая программка со спектакля, фотографии... Подлинность гарантирована.

Часто тенор оставляет обращения к незнакомке под портретами в сценических костюмах

С сердечным приветом

О характере отношений между Сергеем Лемешевым и таинственной Евгенией Вронской рассказывают короткие подписи оперного певца. Одна из первых фотографий датирована 8 ноября 1936 года:

«Евгении Николаевне на память о Владимире Ленском», - к предполагаемой даме сердца тенор обращается почти официально под фотографией, в которой он предстает в образе героя из произведения Пушкина.

На последующих снимках между двумя людьми лед, кажется, тает. И вот Сергей Лемешев уже начинает называть незнакомку Женей и Женечкой:

«Милой Женечке от С. Лемешева»

«Милой, обаятельной Женечке» (8.06.1939 г.); «Тебе лично от меня. К восьмому марта. Красивый здесь? Это снимок 1952 г. из «Игоря»; «Жене Вронской с сердечным приветом» (15 апреля 1957 г.).

Послания незнакомке

Но в альбоме нет ни одной фотографии самой Евгении Вронской. Зато есть фотографии жены певца Ирины Масленниковой и другие семейные фотографии. На них изображена и совсем маленькая дочь тенора Мария Лемешева.

«Я знаю, что ты иногда будешь меня вспоминать», - гласит одна из фотографий тенора. Вскоре их связь оборвалась навсегда.

В альбоме полно семейных фотографий Сергея Лемешева

«Дорожает с каждым днем»

Несмотря на то, что альбом, по словам его владельцев, является редкостью, они приняли решение с ним расстаться. Сейчас чета переживает не лучшие времена и ей нужны деньги. Альбом со снимками выставили на продажу и объявили на него цену почти в 200 тысяч рублей.

- Он дорожает с каждым днем. Я думаю, найдется человек, которому он нужен, - говорит Михаил.

Правда, пока покупателей, готовых приобрести раритет, хранящий тайну, так и не нашлось.