2018-11-02T09:06:22+03:00
Общество

Туляки смотрят комедии и читают женские журналы

Tele2 выяснила, что смотрят и читают пользователи развлекательных сервисов компании
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Наиболее популярным фильмом оказалась отечественная комедия «Я худею», а самым читаемым онлайн-изданием – журнал Cosmopolitan. По итогам сентября число пользователей приложения Tele2 TV увеличилось в 3 раза год к году.

Статистика использования популярного приложения Tele2 TV с января по сентябрь показала, что 81% тульских абонентов используют его для просмотра телеканалов. 14% зрителей в регионе предпочитают кино, остальные – выбирают онлайн-кинотеатр Amediateka и другие разделы. Самыми популярными каналами в приложении Tele2 TV оказались РЕН ТВ, «Матч ТВ» и НТВ. А обладатель многомиллионной аудитории «Первый канал» занял четвертое место.

Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2. На первом месте – история одного преображения «Я худею», которая вошла в тройку самых успешных отечественных фильмов этого года. На втором месте списка приключенческий фильм «Танки» о создателе легендарного Т-34, а на третьем – комедия «Ночная смена». Мистический триллер «Гоголь. Вий», весьма успешный в российском кинопрокате, занял только 4-е место в рейтинге пользовательских предпочтений.

Порядка 79% туляков смотрят в приложении Tele2 TV фильмы и телепрограммы со смартфонов и только 21% – с планшетов. При этом у большинства пользователей (почти 90%) операционная система Android.

Что касается предпочтений в периодике, доступной в приложении «Tele2 Журналы», то самым читаемым оказался Cosmopolitan. Его читают 9% аудитории. За ним c небольшим отставанием следуют издания Maxim и Playboy. Любопытно, что в топ-10, помимо развлекательных журналов, попали научно-полезные издания – «За рулем», Psychologies и National Geographic. Они занимают 7, 9 и 10 места соответственно.

Приложение «Tele2 Журналы» становится все популярнее в Тульской области: с момента его запуска в конце апреля число читателей выросло на 11%.

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