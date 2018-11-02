2018-11-01T16:52:49+03:00
Происшествия

В Туле частный таксист получил восемь лет за причинение смерти пьяному пассжиру

Наказание мужчине было увеличено по просьбе гособвинителя
Виктория ЯКУШИНА
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Приговор суда в отношении мужчины уже вступил в законную силуПриговор суда в отношении мужчины уже вступил в законную силу
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Житель Тулы - 37-летний Давид Мкртчян - признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ночью 4 марта 2018 года, Мкртчян, занимавшийся частным извозом, сидел в своем личном авто около одного из развлекательных центров Пролетарского района Тулы и ждал пассажиров.

К нему в автомобиль подсел пьяный мужчина и начал спорить о стоимости и направлении поездки. Затем пассажир оскорбил водителя и вышел из машины, с силой захлопнув дверь.

Мкртчян остался недоволен поведением мужчины, также вышел из машины и ударил пьяного один раз рукой по голове.

От удара пострадавший упал на площадку около входа в развлекательный центр, а осужденный сел в автомобиль и уехал.

В результате, 10 марта 2018 года, пострадавший от рук водителя умер в больнице от закрытой черепно-лицевой травмы.

Государственный обвинитель, не согласившись с чрезмерно мягким приговором, принес апелляционное представление. В документе он указал о необходимости исключения из приговора обстоятельства, необоснованно признанного судом смягчающим наказание - «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», и попросил суд об усилении наказания.

Тульский областной суд признал доводы обоснованными и исключил из приговора указанное обстоятельство. В результате наказание Мкртчяну было увеличено до 8 лет лишения свободы.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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