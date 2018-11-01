Погода в Туле 2 ноября: южный ветер, +10°С
Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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2 ноября 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснением.
Ночью местами небольшая морось (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Местами туман.
Днем без осадков.
Ветер южный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью 0…+5°С, днем +5…+10°С.
Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м, видимость во время тумана 200-500 м.