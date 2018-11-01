2018-11-01T15:44:32+03:00
Общество

Погода в Туле 2 ноября: южный ветер, +10°С

Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

2 ноября 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснением.

Ночью местами небольшая морось (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Местами туман.

Днем без осадков.

Ветер южный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью 0…+5°С, днем +5…+10°С.

Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м, видимость во время тумана 200-500 м.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Психоаналитик о насильниках из башкирской полиции: Под действием алкоголя у них вылезла озлобленность, желание применить силу. И ощущение абсолютной безнаказанности
Людмила Полянова подчеркнула, что для человека ситуация насилия – физического, психологического, морального – это очень страшная травма, которая лечится много лет и до конца практически не излечивается
Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»
«Радио Дача» запускает новую имиджевую рекламную кампанию. Новые образы, новые герои, в этом сезоне Радио Дача удивляет своих слушателей, и представляет серию ярких макетов, а так же заряженный позитивом видеоролик!
Новости 24
В Привокзальном районе Тулы завершилось благоустройство двора
Житель Суворова "нагрел" приятеля на 214 тысяч
Туляки могут получить бесплатный абонемент в физкультурно-оздоровительные комплексых
В День народного единства Музей оружия можно посетить бесплатно
В Туле поздравили с 90-летием ветерана Александру Борисову
На пересечении Пушкинской и Тургеневской в Туле произошло ДТП
На углу Красноармейского проспекта и улицы Дм. Ульянова высадили деревья и кустарники
Алексей Дюмин подписал закон о стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на коммунальные услуги
Проект бюджета Тульской области на 2019 год и плановый период двух последующих лет внесен в облдуму
Еще две улицы в Туле станут односторонними
В Ясногорском районе загорелся гараж
В 2019 году в Тульской области планируется отремонтировать свыше 300 км дорог
В Тульской области молодой человек украл с банковской карты приятеля 214 тысяч рублей
Тульский «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка России
Суд приговорил троих подельников, орудовавших в Ефремове
Тульский ГКЗ приглашает в "Путешествие во времени"
2 ноября в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Житель Тульской области пытался похитить аккумулятор из "пятерки"
В сквере на улице Кирова в Туле предложено реконструировать фонтанный комплекс
Под Тулой «Рено Логан» слетел в кювет
На улице Дзержинского продолжается демонтаж ветхих построек
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили судебных приставов с профессиональным праздником
В Туле продолжаются рейды по придомовым территориям
В Тульской области обезвредили три артиллерийских снаряда