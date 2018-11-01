2018-11-01T15:16:47+03:00
Общество

Текст послания из капсулы времени, спрятанной в сквере Коммунаров в Туле, озвучат молодому поколению

Послание огласят в торжественной обстановке
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В администрации города Тулы обсудили судьбу капсулы времени, в которую заложено посланием комсомольцев потомкам. Она была спрятана 50 лет назад в основание стелы в сквере Коммунаров. Капсулу было завещано извлечь к 100-летию ВЛКСМ и огласить тулякам ее содержимое.

В ходе совещания было отмечено, что пять лет назад монумент в сквере Коммунаров был капитально отремонтирован. Из-за угрозы обрушения его фундамент существенно укрепили. В основание дополнительно залили бетон.

Попытки извлечь капсулу с посланием могут нанести серьезный вред стеле. При этом монумент является памятником регионального значения.

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

Участники совещания пришли к единому мнению, что извлекать капсулу сейчас нецелесообразно. Тем более, что сохранилась копия текста послания.

Послание в торжественной обстановке озвучат молодому поколению. На встречу со школьниками пригласят и ветеранов комсомола.

КСТАТИ

Ранее "Комсомолка" уже писала об указанной капсуле времени в сквере Коммунаров. О процессе ее создания и воспоминаниях тех, кто присутствовал при закладке - читайте здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Психоаналитик о насильниках из башкирской полиции: Под действием алкоголя у них вылезла озлобленность, желание применить силу. И ощущение абсолютной безнаказанности
Людмила Полянова подчеркнула, что для человека ситуация насилия – физического, психологического, морального – это очень страшная травма, которая лечится много лет и до конца практически не излечивается
Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»
«Радио Дача» запускает новую имиджевую рекламную кампанию. Новые образы, новые герои, в этом сезоне Радио Дача удивляет своих слушателей, и представляет серию ярких макетов, а так же заряженный позитивом видеоролик!
Новости 24
В Привокзальном районе Тулы завершилось благоустройство двора
Житель Суворова "нагрел" приятеля на 214 тысяч
Туляки могут получить бесплатный абонемент в физкультурно-оздоровительные комплексых
В День народного единства Музей оружия можно посетить бесплатно
В Туле поздравили с 90-летием ветерана Александру Борисову
На пересечении Пушкинской и Тургеневской в Туле произошло ДТП
На углу Красноармейского проспекта и улицы Дм. Ульянова высадили деревья и кустарники
Алексей Дюмин подписал закон о стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на коммунальные услуги
Проект бюджета Тульской области на 2019 год и плановый период двух последующих лет внесен в облдуму
Еще две улицы в Туле станут односторонними
В Ясногорском районе загорелся гараж
В 2019 году в Тульской области планируется отремонтировать свыше 300 км дорог
В Тульской области молодой человек украл с банковской карты приятеля 214 тысяч рублей
Тульский «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка России
Суд приговорил троих подельников, орудовавших в Ефремове
Тульский ГКЗ приглашает в "Путешествие во времени"
2 ноября в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Житель Тульской области пытался похитить аккумулятор из "пятерки"
В сквере на улице Кирова в Туле предложено реконструировать фонтанный комплекс
Под Тулой «Рено Логан» слетел в кювет
На улице Дзержинского продолжается демонтаж ветхих построек
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили судебных приставов с профессиональным праздником
В Туле продолжаются рейды по придомовым территориям
В Тульской области обезвредили три артиллерийских снаряда