Текст послания из капсулы времени, спрятанной в сквере Коммунаров в Туле, озвучат молодому поколению

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-01T15:16:47+03:00

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В администрации города Тулы обсудили судьбу капсулы времени, в которую заложено посланием комсомольцев потомкам. Она была спрятана 50 лет назад в основание стелы в сквере Коммунаров. Капсулу было завещано извлечь к 100-летию ВЛКСМ и огласить тулякам ее содержимое.

В ходе совещания было отмечено, что пять лет назад монумент в сквере Коммунаров был капитально отремонтирован. Из-за угрозы обрушения его фундамент существенно укрепили. В основание дополнительно залили бетон.

Попытки извлечь капсулу с посланием могут нанести серьезный вред стеле. При этом монумент является памятником регионального значения.

Фото: Администрация города Тулы

Участники совещания пришли к единому мнению, что извлекать капсулу сейчас нецелесообразно. Тем более, что сохранилась копия текста послания.

Послание в торжественной обстановке озвучат молодому поколению. На встречу со школьниками пригласят и ветеранов комсомола.

КСТАТИ

Ранее "Комсомолка" уже писала об указанной капсуле времени в сквере Коммунаров. О процессе ее создания и воспоминаниях тех, кто присутствовал при закладке - читайте здесь.