Любой каприз за ваши деньги: в Туле передвижной зоопарк сдает напрокат львенка

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T13:56:19+03:00

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- Зацени фото! У меня живой лев дома, ребенок в восторге! - показывает мне собеседник фото в телефоне.

- Ты что, действительно, себе львенка купил? – рассматриваю фото симпатичного хищника на диване.

- Нет, в аренду взял! Всего пять тысяч рублей за полчаса! – похвастался мой знакомый.

Честно говоря, ситуация вызвала недоумение. И дело даже не в том, что маленькому ребёнку в качестве игрушки доверили хищную «кису», пусть это будет на совести родителей. А вот сам факт того, что живого льва можно просто взять и арендовать, меня откровенно удивил.

Посовещавшись с коллегами, мы решили провести «разведку боем» и самостоятельно взять напрокат многострадального львенка.

Фото: Алексей ФОКИН

Начальник – зверь

По легенде мы с коллегой – представители строительной компании, коих в Туле немало. Наш шеф, состоятельный и успешный бизнесмен, находится на пороге своего 55-летия. Долго мучаясь с вариантами подарка, мы решили скреативить и преподнести боссу оригинальный и многозначительный презент – живого льва в рабочем кресле. Этакий символ хищной хватки и больших возможностей. С такой установкой мы и отправились к месту дислокации передвижного зоопарка с двусмысленным названием «Ноев ковчег».

Услуга только «для своих»

Не мудрствуя лукаво, мы подошли к окошку кассы и задали свой наивный вопрос: можно ли реализовать наш дерзкий план и поздравить любимого работодателя с юбилеем, арендовав львенка? Мужчина в квадратном окошке предложил обсудить вопрос с более компетентным сотрудником.

Предварительное согласие было получено достаточно быстро

После недолгого ожидания к нам вышел коренастый человек среднего роста: по всей видимости – Ной. Правда, представился он Виталием. С ним мы обсудили подробности нашего заказа. К нашему удивлению – мы с коллегой совсем не были уверены в успехе нашей авантюры – пошел на контакт довольно легко.

- А вы, что, действительно, хотите такой подарок сделать? - пару раз уточнил владелец «ковчега».

Получив наше уверенное подтверждение, он деловито перешёл к обсуждению нюансов. Главным условием наш партнер по «сделке века» обозначил отсутствие на месте подозрительных людей, которые смогут нажаловаться «куда следует» или выложить поздравление в интернет.

Убедив Виталия, что решение было принято коллективом единогласно и предателей среди нас нет, мы сразу сошли «за своих». В сухом остатке результат был таким:

- доставка осуществляется силами и средствами зоопарка,

- оплата 5000 рублей наличными, можно постфактум,

- двухмесячный львенок абсолютно безопасен, с ним при непосредственном контакте в зоопарке фотографируются даже дети.

Получив предварительное согласие, мы пообещали вернуться ближе к вечеру, чтобы показать Виталию место, куда нужно доставить котенка. Здесь, конечно, вышла осечка, поскольку везти хозяина зоопарка в редакцию «Комсомольской правды» - провальное занятие. Но, доигрывая роль до конца, мы обменялись с ним телефонами и, договорившись о повторной встрече, отправились восвояси.

Фото: Алексей ФОКИН

Любой каприз за ваши деньги

Убедившись на личном опыте, что взять детеныша льва на прокат вполне возможно, мы решили осмыслить результаты нашей вылазки.

Поскольку в прейскуранте передвижного зоопарка услуга «аренда хищника» не заявлена, резонно предположить, что она не законна. Отсутствие договорных отношений и возможность наличной оплаты – косвенное тому подтверждение.

Вероятно, арендатор живой диковинки, должен сам определить степень риска для своих домочадцев. В Уголовном Кодексе есть статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но поскольку сделка заключается неофициально, можно предположить, что за возможные негативные последствия близкого общения с диким зверем, владелец зоопарка ответственности нести не будет.

Большинство из нас не является профессиональным юристом и дрессировщиком, а потому юридические и моральные нормы определяет по внутреннему ощущению правильности. Но вот законы рынка неумолимы: спрос всегда рождает предложение. А, значит, желающих «пощекотать нервы» и почувствовать себя венцом творения по сходной цене, больше, чем тех, кто думает о безопасности и гуманном отношении к живым существам.

Фото: Алексей ФОКИН

Дурная слава

Передвижной зоопарк «Ноев ковчег» уже неоднократно получал негативные отзывы жителей Тулы. В редакцию обращались возмущённые жители домов в районе улицы Маргелова, недовольные тем, что трейлеры заняли весь тротуар, создавая антисанитарию и вынуждая прохожих идти по обочине проезжей части.

Некоторые посетители «Ковчега» считают жестокими условия содержания животных в тесных клетках и отмечают их болезненный вид. Туляки, которым довелось фотографироваться с двухмесячным львенком, также заметили его вялый и апатичный вид.

К слову, дурная слава о зверинце идет и в других регионах страны, где он базировался. Интернет пестрит сообщениями на эту тему. В них защитники животных называют тесные вольеры камерами пыток.

Известно, что «Ноев ковчег» уже штрафовали. Летом в Рязани его владельцы выплатили штраф 3 тысячи рублей. Это не мешает зоопарку активно путешествовать по городам и весям нашей огромной страны. Животные побывали в Рязани, Казани, Чебоксарах, Муроме. Всего за год зверинец посещает до 20 городов.